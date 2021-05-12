Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Осложнения в сфере невралгии, наблюдающиеся у 80% пациентов, госпитализированных с COVID-19, в шесть раз увеличивают риск смерти. Такой вывод делается в исследовании Международного консорциума по исследованию неврологической дисфункции при COVID (GCS-NeuroCOVID), результаты которого 12 мая опубликованы в американском журнале JAMA Network Open.

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Уточняется, что в 82% случаях из числа 3744 госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 наблюдались неврологические симптомы и при этом четверо из десяти пациентов жаловались на головные боли, а еще три из десяти — на потерю вкуса или обоняния.

Вместе с тем, наиболее частыми из поставленных в клинике диагнозов была острая энцефалопатия (почти у половины пациентов) и после нее следовали кома (17%) и инсульт (6%). Кроме того, часто такие пациенты были либо подавленными, либо чересчур возбужденными.

Также исследователи сообщают, что, по их данным, наличие ранее существовавшего у пациента неврологического состояния любого типа, от заболеваний головного, спинного мозга и нервной системы до хронической мигрени, деменции или болезни Альцгеймера, являются фактором, который в два раза увеличивал риск развития неврологических осложнений, связанных с новым заболеванием.

Кроме того, авторы исследования отмечают, что среди выздоровевших от COVID-19 пациенты, имеющие неврологические симптомы, хуже проходят период реабилитации и имеют более неопределённые долгосрочные перспективы на полное выздоровление.