Москва, , 10:22 — REGNUM Более 500 тысяч медицинских работников в 2020 году получили выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.

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«Ковидные выплаты получили в 2020 году более полумиллиона медработников и 73 тысячи социальных работников. Мы направили на это около 200 млрд рублей», — сказал Мишустин.

Он выразил сожаление в связи с тем, что люди не сразу получили средства: «Но мы наладили связь через госуслуги, чтобы отрабатывать каждый такой случай, и оперативно принимать решение для исправления ситуации. Нам важно было защитить права каждого, кто спасает жизни людей».