Ростов-на-Дону, , 10:22 — REGNUM Один человек погиб и трое получили травмы в результате аварии на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла примерно в 18:00 мск 11 мая в Аксайском районе. По имеющимся сведениям, водитель Scania столкнулся с остановившимся автомобилем Lada Priora и большегрузом Mercedes Actros. В результате аварии скончался пассажир легкового автомобиля, водитель и ещё два пассажира получили травмы.

По данному факту организована проверка.