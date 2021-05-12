Самара, , 10:27 — REGNUM Антитеррористические мероприятия планируют провести во всех социальных учреждениях и местах массового пребывания людей в Самарской области. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона, которое началось с минуты молчания в память о погибших в школе Казани. По поручению главы региона Дмитрия Азарова проверки соблюдения мер безопасности пройдут в детских садах, школах, ссузах и вузах области, в учреждениях дополнительного образования. Помимо этого, соблюдение мер безопасности будут проверять во всех социальных учреждениях и местах массового пребывания людей.

«Все уполномоченные ведомства проведут совместные тренировки по реагированию на террористические угрозы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил министерству образования и науки Самарской области провести комплексную проверку соблюдения мер безопасности в образовательных организациях области. Азаров выразил соболезнования жителям Татарии в связи с трагедией в казанской школе.