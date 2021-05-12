Москва, 12 мая, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В России началось создание санитарного щита, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в защитном костюме

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«Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного. Мы приступили к созданию мощного санитарного щита нашей страны, о котором президент говорил в своём послании», — сказал он.

Он поблагодарил депутатов за поддержку правительственного законопроекта о биологической безопасности.

Глава правительства также отметил, что особое внимание уделяется развитию санитарных служб.

«Санитарный щит, о котором я говорил, необходим, чтобы обезопасить всех, кто живёт в нашей стране», — добавил он.