Новосибирск, , 10:21 — REGNUM В Новосибирской области действие особого противопожарного режима продлено по 23 мая. На этот период вдвое увеличены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности.

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По данным регионального управления МЧС России, с 1 по 10 мая рабочие межведомственные группы провели плановые рейдовые осмотры в 438 садовых некоммерческих товариществах и 481 населённых пунктах. По фактам выявленных нарушений требований возбуждены 354 административных дела. Всего с начала 2021 года возбуждено 850 административных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, за пожары на территориях хозяйств в районах их аграрии могут лишиться на год мер областной поддержки.