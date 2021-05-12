Токио, , 10:21 — REGNUM Игроки Resident Evil Village нашли новый необычный способ уйти от преследования Леди Димитреску — одного из первых боссов проекта. Об этом сообщило издание Kotaku.

Как оказалось, Леди Димитреску не сможет догнать игрока, если он будет ходить вокруг журнального столика в центральном зале замка. Скорость перемещения злодейки не позволяет ей обойти столик быстрее главного героя.

Напомним, Village — это последняя часть серии хоррор-игр Resident Evil. Её релиз состоялся 7 мая 2021 года.

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