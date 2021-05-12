Москва, , 10:20 — REGNUM На сегодняшний день более 24 млн жителей РФ прошли разные этапы вакцинации от COVID-19. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.

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"В конце 2020 года началась добровольная массовая вакцинация. Свыше 24 млн человек прошли разные этапы вакцинации. Нужно к концу года сформировать коллективный иммунитет», — сказал Мишустин.

Он также порекомендовал всем сделать вакцину от COVID-19.