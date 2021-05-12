Сиань, Китай, , 10:19 — REGNUM Делимитацию и демаркацию таджикско-киргизской границы обсудили министры иностранных дел Таджикистана и Киргизии Сироджиддин Мухриддин и Руслан Казакбаев, сообщили в пресс-службе таджикистанского МИД.

Министры провели двусторонние переговоры на полях встречи министров иностранных дел «Туркестан — Китай». Собеседники обсудили выполнение договоренностей, достигнутых между президентами Таджикистана и Киргизии, правительственными делегациями и рабочими группами.

Стороны также обсудили развитие сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, энергетической и других сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев встретился с узбекистанским коллегой Абдулазизом Камиловым. Стороны обсудили урегулирование ситуации на таджикско-киргизской границе.

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