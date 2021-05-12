Кореновск, Краснодарский край, , 10:19 — REGNUM В Краснодарском крае 26-летний мужчина задержан по подозрению в жестокой расправе над собственной семьёй — родителями и братом. Трагедия произошла в Кореновске 12 мая.

Утром 12 мая на пульт дежурного МЧС поступил звонок о возгорании второго этажа жилого дома на улице Степной в Кореновске. Позже на месте пожара были обнаружены тела трёх человек — 80-летнего мужчины, его 71-летней супруги и их 41-летнего сына. Предположительно, их смерть наступила от ударов топором.

По информации «Кубанских новостей», по «горячим» следам был задержан 26-летний мужчина — сын и брат убитых. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Известно, что подозреваемый состоит на учете у психиатра. При задержании он попытался нанести себе ранения. В настоящее время он госпитализирован, уточняет ТАСС.