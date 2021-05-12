Москва, , 10:18 — REGNUM В России имеются сразу четыре вакцины от COVID-19, и одна из них — «Спутник V» — завоевал доверие по всему миру. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.

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«Сегодня наша страна — одна из ведущих биотехнологических держав. Каждая из вакцин безопасна и эффективна. «Спутник V» проверен, завоевал доверие и зарегистрирован в 65 государствах», — сказал Мишустин.

По его словам, спрос на данную вакцину в мире огромен: «Но в приоритете — наши граждане».