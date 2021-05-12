Токио, , 10:16 — REGNUM Новым персонажем масштабной фанатской модификации Smash Remix для игры Super Smash Bros. станет Конкер — главный герой Conker’s Bad Fur Day. Об этом сообщило издание Kotaku.

Помимо него, в модификацию также добавили Вольфа О'Доннелла — одного из антагонистов игровой франшизы Star Fox. Сообщается, что новые персонажи используют оружие и боевые приёмы из своих игр-первоисточников.

Smash Remix — это масштабная модификация для оригинальной Super Smash Bros. Она добавляет в проект много нового контента, включая персонажей, предметы, арены и целые режимы.

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