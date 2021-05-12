Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Девушка предпринимателя Илона Маска, певица Граймс поделилась с подписчиками фотографиями со съёмок телешоу Saturday Night Life. Она опубликовала снимки в своём Instagram-аккаунте 12 мая.

https://www.instagram.com/p/COwKZwfMdBz/

На фото Граймс в образе Принцессы Пич из игры про итальянского водопроводчика Марио обнимает певицу Майли Сайрус. «Забыла опубликовать их (снимки), потому что я каким-то образом вызвала у себя паническую атаку и вчера пошла в больницу, что было довольно страшно», — написала она в своём посте.

Также Граймс отметила, что Майли Сайрус «хороша вживую и такая спокойная». Она поблагодарила всю команду шоу Saturday Night Life и написала, что гордится своим «прекрасным И» (речь идёт про Илона Маска).

ИА REGNUM напоминает, что Илон Маск стал ведущим последнего выпуска шоу Saturday Night Life. Во время эфира телепередачи он признался, что у него сидром Аспергера.

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