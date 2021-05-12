Екатеринбург, , 10:20 — REGNUM Аномальная жара продлится в Свердловской области до 16 мая 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском главке МЧС.

Жителей просят быть бдительными и соблюдать все требования пожарной безопасности в жаркий период с 11 по 16 мая 2021 года.

Температура воздуха может достигнуть показателей до +27, +31 градуса по Цельсию днём (ночью +10, +13 градусов). Ветер будет неустойчивым и слабым, осадков не ожидается, согласно данным регионального гидрометцентра.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории региона действует особый противопожарный режим.

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