Москва, 12 мая, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Бизнес-портфель бывшего зятя главы российского правительства Михаила МишустинаАлександра Удодова и сестры премьер-министра Наталии Стениной претерпел изменения. Удодов в мае 2021 года создал новую фирму в сфере недвижимости, а Стенина продала ему же доли как минимум в двух некогда общих компаниях, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

В активе Александра Удодова 6 мая 2021 года появилось ООО «Альтаир пром», которое работает в сфере аренды и управления недвижимостью. Уставный капитал компании составляет 210 тыс. рублей. Директор — Григорий Мерефиянский, владеющий компанией «МИ-Инжиниринг», которая работает в сфере разработки проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.

Также, по открытым данным, в мае 2021 года Наталия Стенина вышла из состава собственников компании «Гарантия», работающей в сфере недвижимости, и ресторанной компании «Николия». Владельцами активов остались Аркадий Новиков и Александр Удодов. В результате сделок доля Удодова выросла в обоих случаях до 50%.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что Стенина и Удодов расторгли брак. Но бывшая супружеская пара продолжала оставаться партнёрами по нескольким компаниям, совладельцем которых также был известный московский ресторатор Аркадий Новиков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в активе экс-зятя Мишустина большой портфель компаний, в том числе ООО «Грибная радуга», а также доля в «Прайм груп» из сферы IT, которую он приобрел в феврале 2021 года.

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