Сеул, , 10:15 — REGNUM В апреле 2021 года численность занятого населения в Южной Корее увеличилась на 652 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, на конец апреля текущего года в стране на рабочих местах трудились 27,21 млн человек.

Известно, что увеличение численности занятого населения в стране наблюдается второй месяц подряд.

Количество работающего населения в обрабатывающей промышленности увеличилось на 9 тыс. человек, в сфере здравоохранения и социального обеспечения — на 224 тыс. человек, в строительной сфере — на 141 тыс. человек, в логистической и транспортной сферах — на 107 тыс. человек.

С другой стороны, количество работающего населения в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса сократилось на 61 тыс. человек, в сфере оптовых и розничных продаж — на 182 тыс. человек, в сфере искусства, спорта и досуга — на 11 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 60,4%, лиц в возрасте от 15 до 64 лет — 66,2%,. Уровень безработицы составил 4%, что на 0,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.