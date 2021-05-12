Нальчик, , 10:13 — REGNUM В Кабардино-Балкарии после нападения на школу в Казани принимают меры по антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В министерстве просвещения республики сообщили, что в настоящее время организованы внеплановые проверки школ, детских садов и вузов.

Всего в Кабардино-Балкарии работают 330 общеобразовательных учреждений. Во всех имеются тревожные кнопки и охрана. Кроме того, по периметру каждая школа и детский сад огорожены заборами.

«Этот вопрос всегда на контроле. Во всех учреждениях обеспечивается антитеррористическая безопасность. Установлены камеры видеонаблюдения и ограждения по периметру, также определены ответственные сотрудники и обеспечивается охрана учреждений»,— написала пресс-служба минпроса в комментарии к словам соболезнования главы республики Казбека Кокова на его странице в Instagram.

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