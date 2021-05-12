Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM В Законодательном собрании Санкт-Петербурга 12 мая была объявлена минута молчания в память о погибших при нападении вооруженного преступника на гимназию №175 в Казани. Минуту молчания перед началом пленарного заседания объявил спикер Вячеслав Макаров («Единая Россия»).

Законодательное собрание СПб Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Такое горе никого не может оставить равнодушным. Мы выражаем глубокие соболезнования родным, близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал глава Заксобрания Петербурга.

Напомним, жители Петербурга с 11 мая несут цветы и детские игрушки к зданию официального представительства Республики Татарстан в Северной столице, выражая свою солидарность с казанцами и скорбь по погибшим детям и учителям.