Москва, 12 мая 2021, 10:12 — REGNUM В России улучшается эпидемиологическая обстановка, заявил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.
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«Сейчас обстановка постепенно улучшается. <…> Именно этот год должен стать переломным», — сказал он.
По словам Мишустина, работа правительства в 2020 году изменилась из-за вспышке новой инфекции.