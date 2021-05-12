Берлин, , 10:18 — REGNUM Правительство Германии приняло решение выделить 25,5 млн евро для жителей Донбасса, переехавших на Украину после начал гражданской войны. Об этом сообщил телеканал «1+1».

Беженцы получат деньги в виде выгодных кредитов на приобретение собственного жилья. Всего планируется выдать 12,2 тыс. подобных кредитов, решив таким образом жилищный вопрос для 3−5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк решил выделить правительству Украины $200 млн, которые пойдут на реформу системы образования страны, а именно на закрытие вузов.

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