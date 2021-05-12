Ульяновск, , 10:09 — REGNUM В Ульяновской области во время майских праздников вакцинировались от COVID-19 свыше 18 тыс. жителей, всего прививки сделали почти 105 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Во время майских каникул в регион поставлены три партии вакцины от COVID-19 — поступило дополнительно 23,4 тыс. дозы. Всего Ульяновская область получила 131 704 комплекта вакцины «Спутник V», 1560 доз «КовиВака» и 3240 доз вакцины «ЭпивакКорона».

По последним данным властей (на 11 мая), первую прививку сделали 104 997 жителей, из них полностью завершили вакцинацию (то есть двумя компонентами) 79 144 человека. В том числе за майские праздники вакцинированы более 18 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области провели 867 014 лабораторных исследования на коронавирус, тесты сдали 829 678 жителей. В настоящее время под наблюдением остаётся 8601 человек.

Напомним, в начале мая стало известно о том, что у 52 иностранных студентов в Ульяновске выявлен новый индийский штамм коронавируса. В настоящее время они проходят лечение в ковидном госпитале.

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