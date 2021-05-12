Афины , , 10:09 — REGNUM Адвокаты гражданина России Александра Винника, приговорённого во Франции к пяти годам тюремного заключения за отмывание денежных средств, подали иск против президента Греции и 29 судей Госсовета, принявших в январе 2020 года решение о его выдаче Франции. Слушания по иску прошли накануне, 11 мая, и продолжались более пяти часов.

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Как уточнила адвокат Винника Зои Константопулу, сторона защиты потребовала взыскать с бывшего председателя Госсовета Катерины Сакелларопулу, которая в настоящее время является президентом Греции, €1 млн, с ещё одного экс-председателя Госсовета Афанасиоса Рандоса — €800 тыс. С других 28 членов Госсовета, участвовавших в принятии решения по Виннику, защита требует выплаты от €100 тыс. до €800 тыс.

Константопулу сообщила, что на заседание не явился ни один из ответчиков.

«Они скоординированно не пришли. Своим отсутствием они показывают, что они выше закона и выше этого суда», — цитирует ТАСС адвоката.

Как сообщало ИА REGNUM, специалист по информационным технологиям Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу американских властей из-за подозрений в причастности к отмыванию денег через биржи криптовалют.

В январе 2020 года Греция выдала российского гражданина Франции, где он обвинялся в вымогательстве и отмывании средств в составе преступной группы. В декабре того же года суд в Париже огласил Виннику приговор. Его признали виновным в отмывании денежных средств при отягчающих обстоятельствах и приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч евро. В то же время с него была снята часть обвинений, касающихся нарушения работы автоматизированных систем ряда частных лиц и организаций, а также создания и использования вредоносной программы-вымогателя Locky.

Винник себя виновным не признаёт, утверждая, что был лишь техническим специалистом.

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