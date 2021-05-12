Тбилиси, , 10:11 — REGNUM В ряде городов Грузии в течение 11 мая заместители мэров подали в отставку, что вызвано давлением со стороны правящей партии «Грузинская мечта». С таким заявлением перед журналистами, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», выступил независимый народный депутат парламента страны Георгий Ходжеванишвили.

Он в ходе выборов прошёл в парламент в списке правящей партии, но потом вышел из неё, когда бывший премьер-министр Георгий Гахария заявил, что будет создавать свою партию. Ходжеванишвили считает, что заместителей мэров заставили уйти с постов, так как они тоже являются сторонниками Гахарии.

«Фактически начались политические репрессии, которые, как я убеждён, не закончатся для правящей партии положительным результатом», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что в ряде городов отставки заместителей мэров прошли практически одновременно.

Стоит отметить, что 11 мая в Грузии уволились три заместителя в городах Гори и Хашури. Также в этот день был уволен глава аппарата государственного поверенного в крае Самегрело — Земо Сванети. Все они заявили журналистам, что их увольнение якобы связано с тем, что они поддерживают Гахарию.

Напомним, в октябре этого года в Грузии должны пройти выборы в органы местного самоуправления.