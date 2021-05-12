Симферополь, , 10:08 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 12 мая в региональном оперативном штабе. Накануне, 11 мая, сообщалось о 102 новых носителях инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

За сутки с выздоровлением после COVID-19 выписаны 192 человека, в статистику смертности включены ещё шесть пациентов. В стационарах с ковидом и пневмонией остаются 1593 пациента, дома лечатся 512 человек.

Всего на 12 мая в Крыму подтверждено 41 679 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 38 457 человек. Скончались за период пандемии 1 269 человек с подтверждённым диагнозом.