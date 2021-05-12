Варшава, , 10:07 — REGNUM Польская студия CreativeForge Games работает над созданием стратегической игры по мотивам сериала «Звёздные врата». Об этом сообщило издание Eurogamer.

Игра называется Stargate: Timekeepers, её события будут разворачиваться параллельно с финалом седьмого сезона шоу. Дата релиза пока не сообщается.

Издатели проекта также рассказали, что Timekeepers выйдет только на PC. Ожидается ли в будущем релиз на консолях — пока неизвестно.

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