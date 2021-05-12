Нью-Дели, , 10:07 — REGNUM При обстреле из сектора Газа территории Израиля погибла уроженка Индии Соумия Сантош. Об этом 12 мая сообщил индийский государственный министр иностранных дел Велламвелли Муралидхаран на своей странице в соцсети Twitter.

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«Поговорил с семьей госпожи Соумии Сантош, чтобы выразить мои глубокие соболезнования в связи с ее трагической кончиной во время сегодняшних ракетных обстрелов из Газы», — говорится в сообщении Муралидхарана.

Также он указал, что гарантировал семье погибшей уроженки Индии всю возможную помощь со стороны индийских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» перехватила прилетевший из сектора Газа на израильскую территорию беспилотный летательный аппарат.