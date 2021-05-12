Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге объявили бой хаотичной парковке сдающихся в аренду самокатов. Городские власти решили запретить оставлять двухколесные средства передвижения вблизи вестибюлей станций метрополитена и остановок общественного транспорта. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города на Неве.

Катание на самокате Дарья Драй © ИА REGNUM

С развитием кикшеринговых компаний в Северной столице стали появляться проблемы, о которых ранее не задумывались. Например, из-за отсутствия законодательной базы в настоящий момент оставлять арендованные самокаты можно в любом месте, чем зачастую пользуются горожане, не задумываясь о том, что брошенный посреди тротуара самокат может помешать пешеходам.

В связи с этим комитет по транспорту организовал встречу с представителями ГИБДД, НКО «Северо-западная ассоциация развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали» и кикшеринговых компаний WHOOSH, «Молния», Urent, «Ассоциация операторов шеринговых средств микромобильности». В ходе мероприятия участники обсудили возможные способы регулирования парковки и передвижения на самокатах в центральной планировочной зоне Петербурга до внесения соответствующих поправок в Правила дорожного движения Российской Федерации.

По результатам совещания, в частности, было принято решение об ограничении скорости движения самокатов по городу до 15 км/ч. «В случае, если в настоящее время сервис аренды по техническим причинам не может реализовать данные ограничения, поставщик услуги должен информировать пользователя о необходимости соблюдать скоростные ограничения или блокировать аккаунт нарушителя», — уточнили в комитете.

Также решено установить запрет парковки самокатов у метро на пути следования горожан, а также парковки самокатов ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств.

Помимо этого, на совещании было принято решение создать рабочую группу по вопросам регулирования работы сервисов аренды самокатов на территории Петербурга при комитете по транспорту, в рамках которой в ближайшее время будут определены возможные места для парковки самокатов, в том числе виртуальные парковочные места.