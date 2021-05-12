Ярославль, , 10:04 — REGNUM Ярославль, Кострому и Иваново предлагают объединить в так называемую «синурбию» — объединение городов. Об этом пишет Накануне.Ru.

Ярославль

Дискуссия о возможном изменении регионального устройства возникла после предложения вице-премьера России Марата Хуснуллина об укрупнении регионов путём создания агломераций. Свой вариант предложил директор Научно-исследовательского и проектного института городского транспорта города Москвы «МосТрансПроект» Александр Поляков.

По его мнению, объединение должно происходить за счёт улучшения транспортной доступности соседних городов.

«За восемь лет мы потеряли больше 100 городов в России. Если смотреть статистику с 1991 г. до 2013 г., 801 город потерял численность, это все мелкие города. Крупные города дальше растут, становятся всё больше, и вопросы транспорта, мегаполиса становятся всё тяжелее. Идея соединить три города в единую транспортную связь, в единую экономическую связь породила идею создания синурбий, где три средних города соединены между собой железнодорожной связью в пределах 30 минут — 1,5 часов езды. Соединение из трех городов дает новое понятие синурбия. Люди могут жить в одном городе, а отдыхать в другом «, — рассказал один из авторов концепции о синурбических треугольниках, директор Научно-исследовательского и проектного института городского транспорта города Москвы «МосТрансПроект», соавтор книги Terra Urbana Александр Поляков.

В качестве примера Поляков привёл Ярославль, Кострому и Иваново.

«Расстояние меньше 100 км, но ехать из Иванова до Ярославля — 3 часа 40 мин. Это катастрофически не позволяет связать города и создать из них единую экономическую зону! Электричка из Костромы и Ярославль идет 1 час 50 минут. Однако с запуском «Ласточки» из Костромы в Ярославль, которая проходит это расстояние за 1 час 5 минут, ситуация изменилась: появились много людей, которые работают в одном городе, а живут в другом», — пояснил Александр Поляков.

Авторы концепции полагают, что транспортное объединение городов позволит их жителям получать доступ к благам, которые доступны жителям «миллионников». По мнению урбанистов, создание «синурбиий» в России позволит распределить население страны более равномерно, спасти от исчезновения малые и средние города.

Авторы не уточняют, потребует ли их идея изменения административного деления, или все проблемы можно будет решать путём взаимодействия разных регионов.

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