Нью-Дели, , 10:04 — REGNUM Власти индийских штатов Уттар-Прадеш и Бихара выловили из реки Ганг останки 96 человек, 12 мая сообщает издание The Indian Express.

В штате Бихара выловили тела 71 человека, в штате Уттар-Прадеш — тела 25 человек. Представитель полиции штата Уттар-Прадеш Прашант Кумар отметил, что неправильно обвинять власти штата в ответственности за останки, обнаруженные на территории Бихары.

«Тела были обнаружены в Бихаре, и правительство Бихара обязано расследовать инцидент и принять дальнейшие меры», — сказал представитель полиции штата Уттар-Прадеш.

Ранее министр водных ресурсов штата Бихар Санджай Кумар заявил, что обнаруженные тела были сброшены в Ганг в штате Уттар-Прадеш. Предположительно, обнаруженные тела являются жертвами COVID-19.

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