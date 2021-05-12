Улан-Удэ, , 10:04 — REGNUM В Бурятии 55 местных жителей привлечены к ответственности за сжигание мусора и сухой травы. Ещё 30 человек получили штрафы за несвоевременную уборку сухой растительности на своих участках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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Всего сумма штрафов достигла 170 тыс. рублей. Тем временем, за первые 10 майских дней в регионе зарегистрировано 40 возгораний сухой растительности. Большинство из них произошли на территориях населённых пунктов, на кладбищах и так далее.

«Основными причинами возгораний стали нарушение требований пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем», — отметили в управлении.