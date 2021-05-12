Ростов-на-Дону, , 10:03 — REGNUM В Ростов-на-Дону прибыл военно-патриотический поезд «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

На перроне поезд встретили представители командования округа, администрации области и города, юнармейцы, жители и гости Ростова-на-Дону.

«Для гостей передвижной выставки представлено 17 тематических вагонов, в каждом организованы лекции для посетителей», — сообщили в пресс-службе.

На трех открытых платформах представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных сил РФ. В вагоне «Дорога памяти» размещены терминалы для просмотра и размещения сведений об участниках Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, специализированный экспозиционный эшелон стартовал из Москвы 25 апреля 2021 года в рамках всероссийской акции «Мы армия страны! Мы армия народа!». Поезд посетит 51 город, проследовав из Москвы до Владивостока.

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