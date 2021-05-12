Оренбург, , 10:02 — REGNUM В Оренбурге суд вынес приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в кражах с банковских счетов, сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, оренбуржец, работая в телекоммуникационной компании, скопировал идентификационные коды сим-карт абонентов оператора мобильной связи. Став безработным, программист решился на преступление. Он разработал схему, с помощью которой получал удаленный доступ к телефонам граждан. В результате он отправлял сообщения в банк и, в случае привязки номера телефона к банковской карте, переводил деньги на различные номера, электронные средства платежей, конвертировал их в криптовалюту. Ущерб оценивается в более чем 1 млн рублей.

Злоумышленник в суде полностью признал свою вину. Все пострадавшим возмещен ущерб.

Суд назначил оренбуржцу три с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Кроме того, мужчина оштрафован на 150 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.