Белгород, 12 мая 2021, 10:05 — REGNUM Проверить на предмет антитеррористической безопасности объекты социальной сферы Белгородской области поручил врио губернатора Вячеслав Гладков. Об этом он сообщил 12 мая в своём официальном аккаунте.
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Глава региона рассказал о ситуации с проверками в связи с трагическими событиями в Казани, где в результате нападения на школу погибли девять человек.
Врио губернатора ещё раз выразил соболезнования родным и близким погибших от лица всех белгородцев, и пожелал здоровья тем, кто находится в больнице.