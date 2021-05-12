Белгород, , 10:05 — REGNUM Проверить на предмет антитеррористической безопасности объекты социальной сферы Белгородской области поручил врио губернатора Вячеслав Гладков. Об этом он сообщил 12 мая в своём официальном аккаунте.

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Глава региона рассказал о ситуации с проверками в связи с трагическими событиями в Казани, где в результате нападения на школу погибли девять человек.

«Некоторое время назад давал поручение вместе с Управлением внутренних дел проверить образовательные учреждения на предмет антитеррористической безопасности. Недостатков много, но понимаем, что делать. В ближайшее время ситуацию исправим. Вчера дал поручение — в учреждениях социальной защиты, культуры, спорта, здравоохранения провести проверки по антитеррору, посмотреть, где есть недостатки. И ситуацию, конечно, будем исправлять. Одна из главных функций государства — защитить человека. И мы должны всё сделать для этого», — сказал Вячеслав Гладков.

Врио губернатора ещё раз выразил соболезнования родным и близким погибших от лица всех белгородцев, и пожелал здоровья тем, кто находится в больнице.