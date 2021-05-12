Ужгород, Украина, 12 мая 2021, 10:04 — REGNUM Житель Закарпатской области, подозреваемый в распространении призывов отделить регион от Украины, задержан сотрудниками СБУ. Об этом сообщила 11 мая пресс-служба ведомства.
Соответствующие выводы сделали эксперты, проведя лингвистическую экспертизу сообщений. Теперь подозреваемому грозит от трёх до пяти лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Закарпатье неизвестные расклеили листовки, содержащие угрозы в адрес венгров, живущих в регионе. Украинские СМИ и спецслужбы поспешили обвинить в случившемся «российских провокаторов».
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