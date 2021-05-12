Монтрёй, Франция, , 10:02 — REGNUM Игра Skull & Bones о пиратских приключениях не выйдет раньше 2022 года. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Релиз Skull & Bones уже дважды переносили — в 2018 и в 2019 году. По словам разработчиков, им понадобилось дополнительное время, чтобы доработать проект.

В Skull & Bones игроки будут управлять капитанами пиратских судов и путешествовать через Индийский океан в поисках добычи и приключений. В проекте будет как однопользовательский, так и многопользовательский режимы.

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