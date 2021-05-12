Краснодар, , 09:59 — REGNUM Высокие цены не пугают туристов, решивших отдохнуть на курортах Краснодарского края — номера в отелях, работающих по системе «всё включено», на летний сезон забронированы почти на 100%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 12 мая.

Всего в период майских праздников, с 1 по 10 мая, заполняемость отелей на Черноморском побережье достигла 80%, на Азовском — 43%, в степной и предгорной зонах — 58%.

«Наибольшим спросом пользовались отели категории 4−5 звезд, и мы видим, что эта тенденция сохранится на протяжении всего лета — отели, работающие по системе «все включено», уже забронированы практически на сто процентов», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

В региональном минкурортов уточнили, что на высокий сезон уже забронировано порядка 89% номерного фонда региона. Наиболее высокий процент бронирований у санаториев, отелей 4−5 звезд, в том числе работающих по системе «все включено».

Как сообщало ИА REGNUM, всего с 1 по 11 мая курорты Краснодарского края посетили более 680 тысяч туристов, на Сочи пришлось около трети всех гостей — город посетили 232 тыс. человек.