Москва, , 09:59 — REGNUM В Татарстане необходимо проверить работу закона о премодерации информации, законности покупки оружия преступником из Казани и вопрос работы с ним психологов. Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

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«Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации. Приобрел оружие — законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты? В республике порядка 1400 школ, а психологов всего 576» — написала Кузнецова.

Она также задалась вопросом о том, каким образом был решен вопрос охраны образовательного учреждения: «В регионе более 1800 зданий общеобразовательных организаций, а имеют охрану только 1605».

Кузнецова заявила о подаче соответствующих обращений в прокуратуру, Роскомнадзор и МВД РФ для выяснения указанных вопросов.