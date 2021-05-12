Варшава, , 09:59 — REGNUM Глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик прокомментировал на своей странице в Twitter тот факт, что в США одобрили для использования вакцину от COVID-19, предназначенную для детей 12−18 лет.

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В своем сообщении он указал, что в Польше «с осторожностью и настороженностью относятся к такому решению американского правительства».

»Со своей стороны мы бы никогда не пошли на такой шаг», — говорится в сообщении Дворчика.

«У нас в Польше в соответствии с рекомендациями медицинского совета применяем новые вакцины только для взрослых. Чтобы говорить о вакцинации подростков, необходимо пройти более долгосрочные клинические испытания, и они должны принести положительный результат», — считает Дворчик.