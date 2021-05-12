Симферополь, , 09:58 — REGNUM Мужчина, грозившийся устроить теракт в одной из школ в Крыму, задержан силовиками в Красногвардейском районе региона в ночь на 12 мая, об этом сообщил «Крым 24» со ссылкой на собственный источник.

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Об угрозе совершить теракт задержанный сообщил в соцсетях — таким образом он планировал «проверить» работу спецслужб, уточнил ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 мая, в Крыму правоохранители при задержании ликвидировали члена международной террористической группировки.