Иерусалим, , 10:00 — REGNUM Прилетевший из сектора Газа на израильскую территорию беспилотный летательный аппарат (БПЛА) перехватила система противоракетной обороны (ПРО) Израиля «Железный купол». Об этом 12 мая сообщает пресс-служба израильской Армии обороны.

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«Некоторое время назад система ПРО «Железный купол» перехватила беспилотник ХАМАСА, который пересек границу со стороны сектора Газа», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель израильской Армии обороны заявил, что с момента начала обстрелов по территории Израиля со стороны сектора Газа было выпущено более 1 тыс. ракет.