Сан-Франциско, США, , 09:56 — REGNUM Ретро-игры Zombies Ate My Neighbors и Ghoul Patrol выйдут на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Релиз обновлённых версий состоится 29 июня 2021 года. Сообщается, что в них будет доступен локальный кооператив, функция быстрого сохранения, а также галерея различных дополнительных материалов от разработчиков.

Напомним, оригинальная Zombies Ate My Neighbors вышла в 1993 году на консолях SNES и Sega Mega Drive. В 1994 году состоялся релиз её сиквела под названием Ghoul Patrol.

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