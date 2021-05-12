Симферополь, 12 мая, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Пользователь социальной сети, разместивший сообщение с угрозой взорвать школу, задержан в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает 12 мая источник в правоохранительных структурах полуострова.

Nac.gov.ru ФСБ

Мужчина утверждал в своём сообщении, что «хочет проверить работу спецслужб, попытавшись взорвать лицей», пояснил источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая вооружённое нападение на школу произошло в Казани. В результате стрельбы, которую устроил 19-летний выпускник этой же школы, погибли семеро детей и двое взрослых. Ещё 21 пострадавшего госпитализировали. Трагедия вновь подняла вопрос об охране учебных заведений.

Читайте также: «Охраны-то нет никакой, показуха одна…» — родители о трагедии в Казани