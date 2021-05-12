Томск, , 09:55 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил провести внеплановые проверки систем безопасности в образовательных учреждениях региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

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Власти Томской области в связи с трагедией в Казани выразили соболезнования жителям Татарии.

«Массовое убийство в казанской гимназии отозвалось болью в сердцах томичей», — подчеркнул Жвачкин.

В Томской области после трагедии в Казани начались проверки на наличие и исправность систем видеонаблюдения, автоматической системы пожарной и охранной сигнализации. Также проверяется целостность ограждений территорий образовательных учреждений, наличие наружного освещения, кнопки экстренного вызова. Усилен контроль доступа на территорию образовательных организаций, запрещен въезд личного автотранспорта.

С коллективами школ, детсадов, техникумов, колледжей проведут дополнительные инструктажи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Казани вооружённый 19-летний преступник ворвался в гимназию № 175 и открыл там стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семь детей. Пострадали ещё более 20 человек. В Татарии 12 мая объявлено днём траура.