Москва, , 09:56 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года в России было куплено почти 19 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок. Об этом сообщается в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Таким образом, в отчётный период в РФ было приобретено машин из КНР на 79% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Среди китайских моделей наибольшим спросом в январе-марте нынешнего года на российском рынке пользовались модели Chery Tiggo 7 Pro. За три месяца российские дилеры реализовали 3044 таких автомобиля.

Также повышенным спросом в прошлом квартале в России пользовались: Haval F7 (2941 ед.), Chery Tiggo 4 (2271 ед.), Haval F7x (1911 ед.) и Geely Atlas (1463 ед.).

Напомним, в марте текущего года во всём мире было продано около 8,4 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 52,7% больше, чем годом ранее. При этом за первый квартал в мире было реализовано около 20,9 тыс. машин (+22%).

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