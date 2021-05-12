Соледар, ДНР, , 09:55 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 11 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 12 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском направлении боевики ВСУ выпустили десять мин калибра 120 мм и одну противотанковую ракету.

«В результате обстрела со стороны вооружённых формирований Украины погиб военнослужащий Народной милиции ДНР, ещё двое получили ранения», — сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что попытки задействовать координационный механизм не привели к успеху — украинская сторона отрицала факт обстрелов, заявляя, что соблюдает перемирие.

Как сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР, огневая точка украинских силовиков была подавлена при помощи разрешённых Минскими соглашениями видов оружия.

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