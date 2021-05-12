Уфа, , 09:57 — REGNUM Нарушения при строительстве детского сада выявила прокуратура Башкирии. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба этого надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры Салаватского района установили, что в 2018 году Управлением капитального строительства Башкирии был заключен госконтракт с Управлением строительства № 3 федеральной службы исполнения наказаний, согласно которому подрядчик должен был выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы, а также поставку оборудования для детского сада, который возводился в с. Малояз.

В ходе проверки было установлено, что подрядная организация не утеплила чердак и предъявила к оплате фиктивные акты о завершении строительных работ. В результате работы были оплачены в полном объеме.

Сообщается, что в результате был причинен ущерб бюджету республики на сумму более 280 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Расследование дела продолжается.