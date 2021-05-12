Анадырь, , 10:04 — REGNUM Жители Чукотки скорбят и выражают поддержку семьям погибших и пострадавших от рук 19-летнего стрелка в Казани 11 мая, сообщает пресс-служба правительства округа.

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«Во всех учебных учреждениях округа 12 мая прошли линейки памяти и скорби с минутой молчания. По всему округу приспущены флаги. В Анадыре на территории Кафедрального собора Святой Живоначальной Троицы организовано место скорби по погибшим, где можно возложить цветы и поставить лампады», — рассказали в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин выразил соболезнования родным погибших и пострадавших при нападении на гимназию в Казани.

«Скорбим вместе с Татарстаном. Глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Копин на своей странице в Instagram.