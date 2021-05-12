Чебоксары, , 09:52 — REGNUM В Чебоксарах сегодня, 12 мая, к импровизированному мемориалу на площади Республики жители Чувашии приносят цветы. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы региона.

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Место памяти и скорби для всех неравнодушных организовано в центре города — на площади Республики, куда жители приносят цветы, венки и записки с соболезнованиями. 12 мая в Татарии объявлено днём траура.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что произошедшее в гимназии в Казани — «ужасная трагедия». И поручил проверить меры безопасности в школах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Казани выпускник гимназии № 175 застрелил несколько детей и учителя. Приволжский полпред Игорь Комаров подчеркнул, что все регионы округа готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Также в Поволжье усилят меры безопасности в учреждениях образования.

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