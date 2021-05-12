Махачкала, , 09:51 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнование семьям погибших в школе № 175 столицы Татарии. По словам руководителя республики, эта трагедия является общей для всей страны, в том числе для дагестанцев.

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«Сегодня трагедия в Казани коснулась не только казанцев, но и всех нас. От имени дагестанцев и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших и президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Мы разделяем вашу боль и скорбь о безвременно ушедших», — написал Меликов в своем Instagram.

Он также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым и силы духа справиться с потрясением после пережитого.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в школу № 175 в городе Казани ворвался бывший ученик и стал расстреливать всех, кто попадался ему на пути. От рук 19-летенго преступника погибли семеро школьников и двоих взрослых. В больницу с ранениями доставлены 22 человека, в тяжелом состоянии находятся шестеро детей.