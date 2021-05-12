Элиста, , 09:50 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки скончался один пациент, находящийся на лечении от COVID-19, сообщает региональный оперштаб 12 мая.

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 358 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

ИА REGNUM сообщало, что за последние сутки в Калмыкии обнаружили 15 носителей коронавируса. Лечение в ковидных госпиталях получают около 140 пациентов.

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